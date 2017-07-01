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За выходные на курских водоемах утонули два человека

Вчера, 14:49
За выходные на курских водоемах утонули два человека
В выходные трагическая статистика увеличилась на два случая гибели на воде. В Курском и Беловском районе при разных обстоятельствах утонули двое мужчин. В субботу утром по телефону «Службы спасения» сообщили, что в д. Полевая Курского района  водитель легкового автомобиля «Нива», не справившись с управлением, совершил съезд в водоем и утонул. В салоне находился мужчина 1989 года рождения. К сожалению, спасти его не удалось. Извлекли тело курянина прибывшие на место происшествия водолазы Аварийно-спасательной службы Курской области. На следующий день несчастный случай произошел в Беловском районе недалеко от  д. Лошаковка. На берегу реки Псёл отдыхала небольшая компания. Стоит отметить, что в данном месте нет оборудованного пляжа, и берег не контролируется спасателями. Результат беспечности и употребления спиртного закономерен: в реке утонул 48-летний мужчина. Поисками тела занимались так же специалисты АСС региона. Всего за купальный сезон в Курской области погибло 5 человек. Все случаи произошли вдали от организованных пляжей.  

 

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