За выходные на курских водоемах утонули два человека

В выходные трагическая статистика увеличилась на два случая гибели на воде. В Курском и Беловском районе при разных обстоятельствах утонули двое мужчин. В субботу утром по телефону «Службы спасения» сообщили, что в д. Полевая Курского района водитель легкового автомобиля «Нива», не справившись с управлением, совершил съезд в водоем и утонул. В салоне находился мужчина 1989 года рождения. К сожалению, спасти его не удалось. Извлекли тело курянина прибывшие на место происшествия водолазы Аварийно-спасательной службы Курской области. На следующий день несчастный случай произошел в Беловском районе недалеко от д. Лошаковка. На берегу реки Псёл отдыхала небольшая компания. Стоит отметить, что в данном месте нет оборудованного пляжа, и берег не контролируется спасателями. Результат беспечности и употребления спиртного закономерен: в реке утонул 48-летний мужчина. Поисками тела занимались так же специалисты АСС региона. Всего за купальный сезон в Курской области погибло 5 человек. Все случаи произошли вдали от организованных пляжей. Вчера, 14:49 К списку новостей