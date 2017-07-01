В Курске ушла из жизни ветеран Великой Отечественной Валентина Булатова
Вчера, 14:51
23 июля ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Валентина Федоровна Булатова. Ей было 90 лет. 70 из них она была верной спутницей Героя Советского Союза, почётного гражданина Курска и области Михаила Алексеевича Булатова. В послевоенное время он служил на Западной Украине и Курилах, в Туркмении и Германии, и, наконец, в Архангельске. И повсюду его сопровождала супруга. Прощание с Валентиной Фёдоровной состоится 27 июля.