поиск по сайту
 

В Курске ушла из жизни ветеран Великой Отечественной Валентина Булатова

Вчера, 14:51
В Курске ушла из жизни ветеран Великой Отечественной Валентина Булатова
23 июля ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Валентина Федоровна Булатова. Ей было 90 лет. 70 из них она была верной спутницей Героя Советского Союза, почётного гражданина Курска и области Михаила Алексеевича Булатова. В послевоенное время он служил на Западной Украине и Курилах, в Туркмении и Германии, и, наконец, в Архангельске. И повсюду его сопровождала супруга. Прощание с Валентиной Фёдоровной состоится 27 июля. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама