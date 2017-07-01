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Курянин набил рюкзак продуктами, чтобы не платить за товар

Вчера, 14:56
Курянин набил рюкзак продуктами, чтобы не платить за товар
Курские полицейские задержали 33-летнего жителя поселка Волокно, который подозревается в краже. Ранее неоднократно судимый курянин совершил преступление в супермаркете. Убедившись, что поблизости в торговом зале никого нет, он собрал с прилавка продукты, сложил их в рюкзак и попытался уйти, не заплатив. Манипуляции подозрительного покупателя не остались без внимания охранников магазина, которые наблюдали за происходящим через камеры видеонаблюдения и вызвали полицию. Прибывший на вызов наряд задержал злоумышленника по «горячим следам». При досмотре в его рюкзаке полицейские обнаружили похищенные продукты общей стоимостью более 20 тысяч рублей. Ведётся следствие. Фигурант может лишиться свободы на срок до 2-х лет. 

 

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