Курянин набил рюкзак продуктами, чтобы не платить за товар

Курские полицейские задержали 33-летнего жителя поселка Волокно, который подозревается в краже. Ранее неоднократно судимый курянин совершил преступление в супермаркете. Убедившись, что поблизости в торговом зале никого нет, он собрал с прилавка продукты, сложил их в рюкзак и попытался уйти, не заплатив. Манипуляции подозрительного покупателя не остались без внимания охранников магазина, которые наблюдали за происходящим через камеры видеонаблюдения и вызвали полицию. Прибывший на вызов наряд задержал злоумышленника по «горячим следам». При досмотре в его рюкзаке полицейские обнаружили похищенные продукты общей стоимостью более 20 тысяч рублей. Ведётся следствие. Фигурант может лишиться свободы на срок до 2-х лет. Вчера, 14:56 К списку новостей