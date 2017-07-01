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В регионе на сайт продажи дипломов наложили запрет

Вчера, 16:50
В регионе на сайт продажи дипломов наложили запрет
Железногорская прокуратура промониторила Всемирную паутину и «наткнулась» на сайт о продаже дипломов о среднем и высшем образовании. Также предлагались аттестаты и «корочки» о повышении квалификации. Для получения лжедокумента не нужно было даже учиться.  По размещенной на сайте информации, аттестаты и дипломы изготавливались на бланке ФГУПГОЗНАК с соблюдением всех степеней защиты, с настоящими печатями и актуальными подписями. Цена одной «корочки» варьировалась от 15 до 30 тысяч рублей. Между тем, как отметили в прокуратуре, покупка и сбыт подобных свидетельств об образовании – уголовно преследуемое деяние.  Поэтому в суд были направлены заявления о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению в России. Суд удовлетворил  требования прокурора.

 

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