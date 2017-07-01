В Щигровском районе сожгли конопляное поле

Курские полицейские обнаружили в Щигровском районе заросший дикорастущей коноплей участок. Легкодоступный источник наркотиков растительного происхождения заполонил поле размером с гектар и был уничтожен сотрудниками полиции совместно с представителями администрации сельского поселения. Используя тяжелую технику, коноплю скосили, а затем сожгли. В общей сложности уничтожено 400 кустов дурманящего растения предполагаемым весом почти 2 тонны. В дальнейшем участок будет обработан гербицидами, которые не позволят появиться новым росткам.



