поиск по сайту
 

В Щигровском районе сожгли конопляное поле

Сегодня, 08:00
В Щигровском районе сожгли конопляное поле
Курские полицейские обнаружили в Щигровском районе заросший дикорастущей коноплей участок. Легкодоступный источник наркотиков растительного происхождения заполонил поле размером с гектар и был уничтожен сотрудниками полиции совместно с представителями администрации сельского поселения. Используя тяжелую технику, коноплю скосили, а затем сожгли. В общей сложности уничтожено 400 кустов дурманящего растения предполагаемым весом почти 2 тонны. В дальнейшем участок будет обработан гербицидами, которые не позволят появиться новым росткам. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама