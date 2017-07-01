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Поисковый отряд «Лиза Алерт Курск» приглашает новобранцев

Сегодня, 07:30
Поисковый отряд «Лиза Алерт Курск» приглашает новобранцев
Поисковому отряду «Лиза Алерт Курск» требуется пополнение. Встречу с новичками активисты запланировали на 30 июля. Всех желающих приглашают в три часа дня на «Творческий завод 5.40», расположенный по адресу: ул. Верхняя Луговая, 25. Новобранцам расскажут о деятельности и истории отряда, ответят на все интересующие вопросы. Прийти на встречу можно с детьми – для них организуют игровую зону. Запись через комментарии на странице «Лиза Алерт Курск» в соцсети «ВКонтакте». А также по телефонам: 8-920-739-54-93 или 8-960-674-94-17. Трубку поднимут Татьяна или Виктория соответственно. 

 

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