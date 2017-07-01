В Конышёвском районе беспечный водитель отправил в больницу четырёх пассажиров

В Конышёвском районе Курской области в ДТП пострадали несколько человек. Авария произошла 23 июля, после шести часов вечера на 9-м километре дороги «Конышевка – Льгов». По информации ГИБДД, 20-летний водитель автомобиля «Ока», который, к слову, лишён водительского удостоверения, выезжал со второстепенной дороги на главную и не заметил на своём пути «Daewoo Nexia» под управлением 53-летнего мужчины. Произошло столкновение, в результате которого ранения получили пассажиры «Оки»: двое детей в возрасте двух и четырех лет, а также 20-летняя и 22-летняя девушки. Их отправили в больницу.



