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В Конышёвском районе беспечный водитель отправил в больницу четырёх пассажиров

Сегодня, 07:00
В Конышёвском районе беспечный водитель отправил в больницу четырёх пассажиров
В Конышёвском районе Курской области в ДТП пострадали несколько человек. Авария произошла 23 июля, после шести часов вечера на 9-м километре дороги «Конышевка – Льгов». По информации ГИБДД, 20-летний водитель автомобиля «Ока», который, к слову, лишён водительского удостоверения, выезжал со второстепенной дороги на главную и не заметил на своём пути «Daewoo Nexia» под  управлением 53-летнего мужчины.  Произошло столкновение, в результате которого ранения получили пассажиры «Оки»: двое детей в возрасте двух и четырех лет, а также 20-летняя и 22-летняя девушки. Их отправили в больницу.

 

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