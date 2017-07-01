Под Курском появилась "Грибная радуга"

В деревне Чаплыгино Курского района сегодня открыли тепличный комплекс по производству культивируемых шампиньонов «Грибная радуга». Губернатор Александр Михайлов подчеркнул, что это очень перспективное направление, поскольку страна импортирует до 90 % шампиньонов. «Грибная радуга» в течение года инвестировала в реализацию проекта миллиард 200 млн. рублей, в том числе 300 млн. собственных. На предприятии установлено современное оборудование и применяются высокие технологии мирового уровня. Здесь будет создано 248 рабочих мест с уровнем заработной платы свыше 24-х тысяч рублей. Первая очередь производства позволяет выращивать до 4-х тысяч тонн шампиньонов в год. Но в ближайшие годы инвестор планирует реализовать импортозамещающий проект в полном объеме, что позволит втрое увеличить мощности производства - до 12 тысяч тонн шампиньонов в год - и занять лидирующие позиции в России.