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В Курской области на 20 тысяч рублей оштрафован украинец с липовым паспортом

Сегодня, 10:35
В Курской области на 20 тысяч рублей оштрафован украинец с липовым паспортом
В Курской области на 20 тысяч рублей оштрафован гость из соседней Украины. Он был задержан в пункте пропуска «Крупец» при пограничном контроле. После чего было установлено, что гражданин Украины въехал на территорию Российской Федерации в прошлом году по действительному документу. Когда ему исполнилось 25 лет, для простановки отметок в паспорте задержанный обратился к землякам, которые промышляли подделкой документов. Однако бдительные пограничники распознали липовый паспорт. 

 

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