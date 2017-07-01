340 часов обязательных работа получил житель посёлка Золотухино, который покалечил односельчанина
Сегодня, 11:33
Золотухинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя. В середине августа прошлого года на улице подсудимый встретил односельчанина. За разговором между ними возникла ссора, после чего последовали удары. Обидчик бил оппонента кулаком по голове. В итоге последний упал на обочину дороги, укатанную щебнем. Мужчина получил множественные телесные повреждения и черепно-мозговую травму. Когда суд выносил приговор, он учёл ряд обстоятельств, смягчающих наказание. Среди них - скорейшее оказание потерпевшему необходимой медпомощи. В итоге подсудимый получил в наказание 340 часов обязательных работ.