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340 часов обязательных работа получил житель посёлка Золотухино, который покалечил односельчанина

Сегодня, 11:33
340 часов обязательных работа получил житель посёлка Золотухино, который покалечил односельчанина
Золотухинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя. В середине августа прошлого года на улице  подсудимый встретил односельчанина. За разговором между ними возникла ссора, после чего последовали удары. Обидчик бил оппонента кулаком по голове. В итоге последний упал на обочину дороги, укатанную щебнем. Мужчина получил множественные телесные повреждения  и черепно-мозговую травму. Когда суд выносил приговор, он учёл ряд обстоятельств, смягчающих наказание. Среди них - скорейшее оказание потерпевшему необходимой медпомощи. В итоге подсудимый получил в наказание 340 часов обязательных работ.

 

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