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В Суджанском районе на главного бухгалтера сельсовета завели уголовное дело

Сегодня, 11:48
В Суджанском районе на главного бухгалтера сельсовета завели уголовное дело
Прокуратура Суджанского района проверила исполнение бюджетного законодательства и выявила хищение бюджетных денег в одном из сельсоветов. Выяснилось, что 51-летняя главный бухгалтер муниципалитета с февраля 2015 по апрель 2016 года изготавливала платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения о начислении ей заработной платы, размер которой превышал установленную штатным расписанием сумму. За всё время женщине удалось похитить более 33 тыс. руб. Теперь за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, она ответит перед законом. Расследование уголовного дела продолжается и контролируется прокуратурой. 

 

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