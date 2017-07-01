Энергетики курского филиала МРСК Центра поделились опытом с коллегами из Нижегородской области и Республики Татарстан

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» с рабочим визитом побывали представители региональных диспетчерских управлений (РДУ) Республики Татарстан и Нижегородской области. Поездка была организована с целью изучения введенной в Курскэнерго несколько лет назад двухуровневой системы оперативно-технологического управления (ОТУ) электросетевым комплексом. Гости из Поволжья посетили Центр управления сетями (ЦУС) филиала, где заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Александр Рудневский рассказал им о преимуществах новой структуры ОТУ. Напомним, переход Курскэнерго с трехуровневой на двухуровневую модель управления завершился в 2013 году. В рамках него в частности, был создан Центр управления сетями, принявший на себя функции технологического управления оперативно-диспетчерских служб производственных отделений. Как отметил Александр Рудневский, новая система позволила уйти от дублирования функций на уровне производственного отделения и исполнительного аппарата, более эффективно управлять персоналом, планировать и контролировать работу бригад. В итоге сократилось время ликвидации технологических нарушений, повысилась надежность работы электросетевого комплекса региона. Эффективность перехода на двухуровневую систему управления подтверждается и основными производственными показателями Курскэнерго, подчеркнул директор предприятия. В полном объёме и в установленные сроки выполняются инвестиционная и ремонтная программы, подготовка к осенне-зимнему максимуму нагрузок. Снижаются фактические потери электроэнергии: по итогам 2016 года этот показатель в сетях Курскэнерго составил 17 млн кВт*ч или 0,67 % от утвержденного плана. Гости поблагодарили руководство и специалистов Курскэнерго за предоставленную возможность увидеть в действии новую систему управления. Они оценили ее преимущества, а также отметили высокий уровень профессиональной подготовки диспетчерского персонала ЦУС.