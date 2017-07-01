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Ситуация вокруг «Югры» угрожает банкротством госбанку

Сегодня, 12:38
Ситуация вокруг «Югры» угрожает банкротством госбанку
Ситуация вокруг «Югры» негативно влияет на всю банковскую систему. Первый удар пришелся на банк «Глобэкс», почти целиком принадлежащий государственному Внешэкономбанку.
«Глобэкс» является кредитором компаний, которые являются активами Алексея Хотина — владельца контрольного пакета акций банка «Югра». При этом объем выданных компаниям средств составляет 20 млрд. руб., что на 200 миллионов рублей больше собственного капитала «Глобэкса» — 19,8 млрд. руб.
Ситуация, развернувшаяся вокруг «Югры», негативно сказалась на оценке активов предпринимателя, они были оценены в отрицательную сторону. Поэтому ЦБ указал «Глобэксу» на надобность доформировать резервы.
Аналитики отмечают, что «Глобэкс» весьма ограничен в возможности по доформированию резервов. В случае неблагоприятного исхода ситуации, финучреждению придется в очередной раз обратиться за помощью к основному акционеру — Внешэкономбанку, который годом ранее уже докапитализовал «Глобэкс» из-за проблемных кредитов.
При таком варианте развития ситуации можно будет говорить как минимум еще об одном банке, пострадавшем от сумятицы вокруг «Югры».

 

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