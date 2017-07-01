Ситуация вокруг «Югры» угрожает банкротством госбанку
Сегодня, 12:38
Ситуация вокруг «Югры» негативно влияет на всю банковскую систему. Первый удар пришелся на банк «Глобэкс», почти целиком принадлежащий государственному Внешэкономбанку.
«Глобэкс» является кредитором компаний, которые являются активами Алексея Хотина — владельца контрольного пакета акций банка «Югра». При этом объем выданных компаниям средств составляет 20 млрд. руб., что на 200 миллионов рублей больше собственного капитала «Глобэкса» — 19,8 млрд. руб.
Ситуация, развернувшаяся вокруг «Югры», негативно сказалась на оценке активов предпринимателя, они были оценены в отрицательную сторону. Поэтому ЦБ указал «Глобэксу» на надобность доформировать резервы.
Аналитики отмечают, что «Глобэкс» весьма ограничен в возможности по доформированию резервов. В случае неблагоприятного исхода ситуации, финучреждению придется в очередной раз обратиться за помощью к основному акционеру — Внешэкономбанку, который годом ранее уже докапитализовал «Глобэкс» из-за проблемных кредитов.
При таком варианте развития ситуации можно будет говорить как минимум еще об одном банке, пострадавшем от сумятицы вокруг «Югры».