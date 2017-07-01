Куряне срезали Интернет-провода, чтобы выпить

Сотрудники Сеймского отдела полиции задержали подозреваемых в серии краж Интернет-кабелей. Две недели назад из многоквартирных домов на улице Парковая и в районе КЗТЗ неизвестные срезали интернет-провода, не подозревая, что попали в обзор камер видеонаблюдения, кадры с которых незамедлительно облетели местные СМИ. Так, уже на следующий день граждане сообщили в полицию о возможном месте жительства воров. Благодаря данной информации, они были задержаны. Подозреваемые сознались в содеянном, пояснив, что на преступления пошли под градусом. Один злоумышленник совершал кражи, другой в этой время ждал на улице и сообщал о приближающейся опасности. Медную составляющую провода товарищи сдавали на металл. Деньги тратили на алкоголь. Вырученная сумма оказалась в десятки раз меньше нанесенного ущерба. Срезав провода, они лишили доступа в Интернет целые подъезды. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые останутся под подпиской о невыезде.