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В Курске в рамках проекта «Кино на траве» покажут сериал «Друзья»

Сегодня, 19:04
В Курске в рамках проекта «Кино на траве» покажут сериал «Друзья»
Очередной показ в рамках проекта «Кино на траве», объявленный на субботу, 22 июля, не состоялся из-за дождя. Организаторы перенесли его на 26 июля. Завтра зрители увидят пять самых популярных серий известного комедийного сериала «Друзья». Кинопоказ начнётся в 19.30 на Боевой даче. Вход свободный, возрастное ограничение — 18+.
- Приходите на кинопоказ вместе с друзьями, близкими, и не забудьте захватить с плед для комфортного просмотра кино, — советуют организаторы.

 

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