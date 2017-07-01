В Курске в рамках проекта «Кино на траве» покажут сериал «Друзья»

Очередной показ в рамках проекта «Кино на траве», объявленный на субботу, 22 июля, не состоялся из-за дождя. Организаторы перенесли его на 26 июля. Завтра зрители увидят пять самых популярных серий известного комедийного сериала «Друзья». Кинопоказ начнётся в 19.30 на Боевой даче. Вход свободный, возрастное ограничение — 18+.

- Приходите на кинопоказ вместе с друзьями, близкими, и не забудьте захватить с плед для комфортного просмотра кино, — советуют организаторы.