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Курский "Авангард" сегодня сыграет со "Спартаком-2"

Сегодня, 09:35
Курский
Сегодня курский "Авангард" на домашнем стадионе встретится со столичным "Спартаком-2" в рамках 3-го тура Футбольной национальной лиги. В этом сезоне спартаковцы одержали две победы и потерпели одно поражение. С 6-ю очками москвичи находятся на 8-й позиции в турнирной таблице. "Авангард" двумя строчками ниже с 4-мя очками. В активе подопечных Игоря Беляева одна победа, одна ничья и одно поражение. В Первенстве России команды  встречались в сезоне 2013/14. Победу дважды праздновали столичные футболисты. Сегодня матч начнётся в 18 часов на стадионе Трудовые резервы. 

 

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