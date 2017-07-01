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В Курской области завершили регистрацию кандидатов на муниципальные выборы

Сегодня, 10:35
В Курской области завершили регистрацию кандидатов на муниципальные выборы
В Курской области завершился этап регистрации кандидатов на выборы в органы местного самоуправления, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября. Как сообщили в областной избирательной комиссии, предвыборную борьбу продолжит 2091 кандидат, в том числе 1967 представителей избирательных объединений и 124 самовыдвиженца. 108-ми кандидатам в регистрации отказано. Основные причины отказа – недостаточное количество достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку выдвижения или непредставление документов для регистрации. По итогам регистрации в выборах продолжают участвовать восемь избирательных объединений: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Достоинство", "Коммунисты России", "Патриоты России" и "Зеленые". Четыре партии – "Яблоко", "Великое Отечество", "Российский общенародный союз" и "Партия роста" – выбыли из участия в выборах.

 

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