В Курске двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

В Курске из окна четвертого этажа своей квартиры выпал двухлетний мальчик. ЧП произошло в доме на улице Пучковка, днем 24 июля. По данным Следственного управления СК, с мальчиком дома была мама. Она кормила сына на кухне. Ребёнок сидел в детском стульчике рядом с приоткрытым окном. Женщина вышла в ванную, чтобы достать из стиральной машины белье, а, вернувшись, не нашла сына на месте. Окно было распахнуто настежь, москитной сетки также не оказалось. По словам очевидцев, при падении ребёнок планировал на москитной сетке. Сначала он упал на ветки деревьев, а потом на землю. В результате падения малыш получил сотрясение головного мозга, ушибленную рану волосистой части головы, множественные ссадины тела, закрытый переломом ключицы. Мальчика госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Сейчас его состояние стабильное, угрозы жизни нет. По данному факту проводится доследственная проверка.



