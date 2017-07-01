Суд отвёл месяц на уборку стихийных свалок в Судже
Сегодня, 12:31
В Судже и селе Гуево Курской области несанкционированная свалка разрослась на более, чем 100 квадратных метров. При этом недалеко от свалки находятся дошкольное образовательное учреждение и жилые дома. Другая стихийная мусорка находится вдоль дороги недалеко от реки Псёл, что нарушает все существующие санитарные нормы. Прокуратура Суджанского района направила исковые заявления в суд с требованием о ликвидации несанкционированных свалок. На уборку мусора администрации Суджи и Гуевскому сельсовету суд отвел месяц, – сообщили в прокуратуре Курской области. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры района.