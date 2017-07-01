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В Курске в очередной раз ребёнок попал под машину во дворе своего дома

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В Курске в очередной раз ребёнок попал под машину во дворе своего дома
В Курске в очередной раз ребёнок попал под машину во дворе собственного дома. ДТП произошло вечером 25 июля. По информации Госавтоинспекции, в 19.45  во дворе многоквартирного дома №9 по проспекту Дружбы 35-летний водитель автомобиля «RENAULT Logan», допустил наезд на 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП ребенка доставили в больницу. У него диагностирован перелом ноги. Отмечается, что водитель был трезв. К сожалению, это далеко не первая подобная авария, случившаяся этим летом в Курске. Автомобилисты всё чаще сбивают детей на придомовой территории. Инспекторы призывают курян быть внимательнее и помнить, что от ваших действий зависит не только ваши жизнь и здоровье, но и жизнь и здоровье окружающих.

 

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