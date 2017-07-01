Около двух тысяч школьников стали участниками уроков электробезопасности Курскэнерго с начала лета

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжают проводить уроки электробезопасности в оздоровительных лагерях Курской области. С начала лета в них приняли участие более двух тысяч ребят, в том числе полторы тысячи – в июле. Во второй летний месяц основную часть занятий энергетики провели в детских пришкольных лагерях с дневным пребыванием. Уроки уже прошли в лагерях средних общеобразовательных школ Тимского, Глушковского, Суджанского, Конышевского, Мантуровского, Щигровского и Рыльского районов. Школьники узнали, почему недопустимо играть вблизи электроустановок, приближаться к оборванным проводам и трансформаторным подстанциям, оборудовать места для отдыха и разводить костры вблизи линий электропередачи. Уроки сопровождались демонстрацией наглядных материалов и видеороликов. До конца лета специалисты Курскэнерго планируют провести в детских оздоровительных лагерях региона еще семь занятий по электробезопасности.