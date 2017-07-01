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В дни домашних игр курского «Авангарда» ограничат проезд к стадиону

Сегодня, 18:32
В дни домашних игр курского «Авангарда» ограничат проезд к стадиону
В дни домашних игр курского «Авангарда», чтобы избежать заторов на дорогах, ограничат проезд к стадиону, сообщили в пресс-службе городской администрации. Автомобилисты не смогут проехать к северной трибуне стадиона  «Трудовые резервы» со стороны улицы Радищева с 14.00 до 20.30 в дни проведения матчей. В частности, ограничения для водителей будут действовать сегодня. «Авангард» примет на своем поле столичный «Спартак-2». 

 

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