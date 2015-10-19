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В Курске таксист, распространяющий наркотики, отправился за решетку

Сегодня, 18:34
В Курске таксист, распространяющий наркотики, отправился за решетку
К четырем с половиной годам лишения свободы приговорен 27-летний житель Курска, работавший таксистом и делавший «закладки» с наркотиками. Установлено, что преступную деятельность молодой человек осуществлял с июля по декабрь 2015 года. Приобретая «спайс» через «оператора», личность которого так и не была установлена, курянин делал на городских улицах «закладки», после чего связывался с покупателями через Интернет. Параллельно парень трудился водителем такси. В рабочее время употреблял наркотики, которые, с его слов, якобы тонизировали и помогали «таксовать» в ночное время. При обыске в квартире курянина на улице Сумской были найдены наркотические средства. Молодой человек заявил, что они предназначались для личного использования. По словам Анжелики Дюкаревой, старшего помощника прокурора Сеймского округа Курска, подсудимого приговорили к 4 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Государственный обвинитель просил для горожанина 7 лет.

 

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