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В Курске молодой мужчина бесследно исчез во второй раз

Сегодня, 18:36
В Курске молодой мужчина бесследно исчез во второй раз
Поисковый отряд «Лиза Алерт» разместил на своей странице в соцсети сообщение о розыске 32-летнего жителя Северо-Западного района Курска. По предварительной информации он в 2 часа ночи вышел из дома, расположенного на улице Воробьева областного центра, и бесследно исчез. Пропавший мужчина среднего роста - около 170 см. Телосложение худощавое. Глаза темно-карие, волосы темно-русые. Был одет в коричневые джинсы, фланелевую рубашку, сверху - спортивная черная кофта с белыми полосками на рукавах (обычно заправлена в джинсы), на ногах - синие тапки. Отметим, что пропал Максим Новиков уже во второй раз за этот месяц. В первый раз его теряли 7 июля - мужчина был найден уже на следующий день. И вот - еще одно таинственное исчезновение. Всех, кто располагает информацией о местонахождении курянина, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по РФ) или в полицию по номеру 02, с мобильного 102.

 

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