МРСК Центра в первом полугодии отремонтировала 8 тысяч километров линий электропередач

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие 2017 года. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполнила с превышением плановых показателей.Энергетиками был проведен комплексный ремонт 42 подстанций 35-110 кВ. Отремонтированы 2 559 трансформаторных подстанций напряжением 0,4/6-10 кВ и порядка 8 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, что составляет 109 % и 104 % к плану нарастающим итогом соответственно. Расчищено 6 545 га и расширено 992 га просек воздушных линий (104 % и 101 % к плановым показателям нарастающим итогом соответственно). На реализацию этих мероприятий направлено порядка 976 млн. рублей. В общей сложности в течение года в МРСК Центра планируется провести комплексный ремонт 162 подстанций 35-110 кВ, отремонтировать 4 408 трансформаторных подстанций напряжением 0,4/6-10 кВ и порядка 15,8 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, расчистить 11 401 га и расширить 2 628 га просек воздушных линий. На ремонтную кампанию планируется направить порядка 2 млрд. рублей. Реализация ремонтной программы МРСК Центра позволит обеспечить качество и надежность электроснабжения потребителей 11 субъектов Центрального федерального округа, и в значительной степени будет способствовать бесперебойному и стабильному функционированию электросетевого комплекса компании в этих регионах в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.