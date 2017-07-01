«Авангард»сыграл вничью со «Спартаком-2» на домашнем поле

Курский «Авангард» на своём поле сыграл вничью со «Спартаком-2» (1:1). Наши футболисты вышли вперёд в счёте после точного удара Хызыра Аппаева, но красно-белым удалось сравнять счёт благодаря усилиям Силвануса Нимели. На первой компенсированной минуте «Спартак-2» остался вдесятером после того, как защитник Константин Щербаков получил вторую жёлтую карточку. Авангард с 10ю очками по-прежнему остается на 10й строчке таблицы, а вот Спартак - на строчку выше с 7ю баллами.



