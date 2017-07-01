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В Курске ул. Красной Армии перекрыли до дня знаний

Сегодня, 07:45
В Курске ул. Красной Армии перекрыли до дня знаний
Сегодня в Курске на улице Красной Армии закрывается движение автотранспорта. Причина - реконструкция тепловых сетей. Ремонт завершится ко дню знаний, то есть к 1 сентября. Ограничения коснутся не всей улицы, а лишь участка от Кольцова до Бочарова. Проезд будет закрыт с 9 утра и до 8 вечера. Исключение — городской общественный транспорт в направлении улицы Энгельса. От неё и до Верхней Луговой на автобусе и троллейбусе добраться можно будет в объезд через улицу Дзержинского. 

 

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