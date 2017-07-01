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В Курскую область приедет собачья элита

Сегодня, 08:42
В Курскую область приедет собачья элита
В это воскресенье, 30 июля, в местечко Свобода Золотухинского района Курской области съедется собачья элита по случаю международной выставки собак «Курск-2017» Кубок губернатора Курской области. Её официальное открытие намечено на 9.45. Тогда же состоится знакомство с судейской бригадой, представит которую председатель Кеннел-клуба, судья Российской кинологической службы Ирина Перескокова. С десяти утра до трёх дня будут работать экстерьерные ринги с вручением наград лучшим представителям и монопородная выставка собак. Затем, с 15 до 17 часов, в главном ринге пройдёт конкурсная программа, после которой главный Кубок губернатора Курской области найдёт своего обладателя.

 

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