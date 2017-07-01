Курские таможенники подвели итоги полугодия

За шесть месяцев этого года перечислено в федеральный бюджет почти 5 миллиардов рублей. Оформлено 18 с половиной тысяч электронных деклараций на товары. Совершены таможенные операции в отношении почти 2 млн. тонн грузов. Внешнеторговый оборот в регионе таможни, а это Курская и Орловская области, составил 672 с половиной миллиона долларов. По сравнению с первым полугодием прошлого года грузооборот вырос почти на 15 процентов, внешнеторговый оборот - без малого на 19 процентов. В первом полугодии года экспорт составил более 300 миллионов долларов, импорт – порядка 360. Экспортно-импортные операции осуществлялись с 99 странами мира. Ведущими крупными торговыми партнерами являлись Украина, Китай, Германия, Сербия, Словакия, Италия, Латвия, Венгрия, Польша, Франция и Молдова. В товарной структуре экспорта первое место занимают минеральные продукты, затем продовольственные товары и сырье, машиностроительная и продукция химической промышленности. Последняя вместе с продовольственными товарами и металлом лидирует и в номенклатуре импортных товаров.

