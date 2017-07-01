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Банк «Югра» будет оспаривать через суд действия ЦБ

Сегодня, 09:52
Банк «Югра» будет оспаривать через суд действия ЦБ
Напряженная ситуация вокруг банка «Югра». 10 июля Центробанк необоснованно ввел в «Югре» временную администрацию. В ответ финансовая структура подала в Арбитражный суд заявление на ЦБ, обвинив их в незаконных действиях.

Напомним, 19 июля Генпрокуратура считает, что банк «Югра» в полной мере выполняет свои обязанности перед клиентами, в связи с этим направила протест в отношении действий ЦБ. Это считается единственным случаем, когда Генпрокуратура вмешивается в дела Центробанка.

Многие российские экономисты встревожены ситуацией вокруг банка «Югра». Они считают, что это действия ЦБ по отношении кредитной организации может негативно отразится на экономических показателях России в целом.

 

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