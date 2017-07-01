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На "Золотом пляже" спасли тонувшую курянку

Сегодня, 11:50
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С наступлением жарких дней увеличилось число отдыхающих на пляжах, поэтому у курских спасателей прибавилось работы.  С начала купального сезона в области утонули пять мужчин, двое из них – в прошедшие выходные. К слову, на официальных пляжах, которых в регионе 57, таких трагедий не было. Однако без ЧП не обходится. Так, курянка отмечала профессиональный праздник на «Золотом пляже». После очередного тоста, решила поплавать. Нырнула, наглоталась воды и потеряла сознание. Спасатели среагировали молниеносно, вытащили ее, сделали искусственное дыхание и сразу же вызвали скорую, которая приехала быстро. «Окажись женщина на «диком» пляже, произошла бы трагедия», — резюмировали спасатели.

 

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