На "Золотом пляже" спасли тонувшую курянку

С наступлением жарких дней увеличилось число отдыхающих на пляжах, поэтому у курских спасателей прибавилось работы. С начала купального сезона в области утонули пять мужчин, двое из них – в прошедшие выходные. К слову, на официальных пляжах, которых в регионе 57, таких трагедий не было. Однако без ЧП не обходится. Так, курянка отмечала профессиональный праздник на «Золотом пляже». После очередного тоста, решила поплавать. Нырнула, наглоталась воды и потеряла сознание. Спасатели среагировали молниеносно, вытащили ее, сделали искусственное дыхание и сразу же вызвали скорую, которая приехала быстро. «Окажись женщина на «диком» пляже, произошла бы трагедия», — резюмировали спасатели.