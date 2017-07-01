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Сахзавод заплатил курянке, потерявшей мужа, миллион рублей

Сегодня, 12:04
Сахзавод заплатил курянке, потерявшей мужа, миллион рублей
Судебные приставы взыскали миллион рублей с расположенного в Курской области с сахарного завода. Такую сумму компенсации морального вреда получила супруга погибшего на предприятии работника. Как пояснили в пресс-службе судебных приставов, добровольно в установленный законом срок сахзавод не исполнил постановление суда о выплате. Тогда взыскание было обращено на расчетные счета, принадлежащие должнику, с которых и списали деньги, чтобы погасить задолженности по исполнительному производству. Кроме того, предприятие заплатило дополнительно 70 тысяч рублей – это сумма исполнительского сбора, которая была списана со счёта.

 

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