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Курские баскетболистки в составе сборной России сыграют в 1/4 финала Чемпионата мира

Сегодня, 13:21
Курские баскетболистки в составе сборной России сыграют в 1/4 финала Чемпионата мира
Накануне на Чемпионате мира по баскетболу среди девушек до 19 лет в 1/8 финала сборная России, в составе которой половина игроков из Курска, разгромила сверстниц из Мали. Наши девушки вели на протяжении всей игры. К первому перерыву разрыв в счете достиг 17 очков, к большому – 28.  В 3-м периоде соперницы с трудом сократили отрыв на 10 очков. Однако уже в первые 3 минуты заключительной четверти россиянки набрали 10 безответных очков. В итоге плюс 24. Внушительную коллекцию в матче собрала курская динамовка Мария Вадеева: 22 очка, 23 подбора, 5 результативных передач и 3 блок-шота за 28 минут. Завтра сборная России в четвертьфинале сыграет с Австралией. Эта команда в стартовом туре уступила японкам, однако затем одержала три победы – над Мексикой, Венгрией и в 1/8 финала над Латвией. Матч Россия — Австралия начнется в 14.30 по мск. 

 

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