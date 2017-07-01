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Гость из Белгорода позарился на телефон, находясь в кресле стоматолога

Сегодня, 13:35
Гость из Белгорода позарился на телефон, находясь в кресле стоматолога
В Курске задержан пациент, который позарился на мобильный телефон в кабинете зубного врача. Приехав лечить зубы из Белгородской области в Курск, 25-летний гость похитил гаджет у медперсонала стоматологической клиники. Воспользовавшись тем, что медсестра ненадолго отлучилась, он украл оставленный на зарядке сотовый телефон. Уточняется, что устройство было изъято и скоро вернётся владелице. По факту кражи заведено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет колонии.

 

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