Гость из Белгорода позарился на телефон, находясь в кресле стоматолога

В Курске задержан пациент, который позарился на мобильный телефон в кабинете зубного врача. Приехав лечить зубы из Белгородской области в Курск, 25-летний гость похитил гаджет у медперсонала стоматологической клиники. Воспользовавшись тем, что медсестра ненадолго отлучилась, он украл оставленный на зарядке сотовый телефон. Уточняется, что устройство было изъято и скоро вернётся владелице. По факту кражи заведено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет колонии.