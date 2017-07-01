Курские многоэтажки атакуют крысы

Многоэтажки в Сеймском округе Курска атакуют крысы. На улице Серегина грызуны даже устраивают гнезда на захламленной свалке рядом с контейнерами для мусора, передаёт телекомпания ГТРК «Курск». Рядом находятся детская площадка и высотки. По словам самих жителей, крысы буквально бегают толпами почти в каждом мусоропроводе. В жару ситуация обостряется, поскольку пищевые отходы быстро начинают гнить. Дезинфекцией, по словам жителей, никто не занимается. Люди пожаловались в общественную организацию «Народное ЖКХ». Там пообещали обратиться во все инстанции, чтобы решить проблему расплодившихся грызунов и навести порядок на контейнерной площадке.