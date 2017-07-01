поиск по сайту
 

Курские многоэтажки атакуют крысы

Сегодня, 17:55
Курские многоэтажки атакуют крысы
Многоэтажки в Сеймском округе Курска атакуют крысы. На улице Серегина грызуны даже устраивают гнезда на захламленной свалке рядом с контейнерами для мусора, передаёт телекомпания ГТРК «Курск». Рядом находятся детская площадка и высотки. По словам самих жителей, крысы буквально бегают толпами почти в каждом мусоропроводе. В жару ситуация обостряется, поскольку пищевые отходы быстро начинают гнить. Дезинфекцией, по словам жителей, никто не занимается. Люди пожаловались в общественную организацию «Народное ЖКХ». Там пообещали обратиться во все инстанции, чтобы решить проблему расплодившихся грызунов и навести порядок на контейнерной площадке.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама