Берёзы на Аллее подводников не сносили

В четверг ряд СМИ сообщили, что в Курске из-за реконструкции дороги на проспекте Вячеслава Клыкова снесли часть берёз на Аллее подводников, высаженной в 2001 году в память о погибших на подлодке «Курск». Администрация города поспешила опровергнуть эту информацию. Как отметили в мэрии, на проспекте Клыкова продолжаются работы по реконструкции дорожного покрытия. Заказчиком выступает муниципальное казённое предприятие «Управление капитального строительства администрации города Курска». Реализация проекта предполагает на участке от улицы Сумской до Майского бульвара расширение проезжей части до трёх полос в каждом направлении за счёт существующей разделительной полосы. На одном из её участков росли пять берёз, которые попали в зону проведения дорожных работ. Эти деревья не имеют никакого отношения к Аллее подводников, высаженной у памятника героям-подводникам, — отметил руководитель предприятия Виктор Никитченков. По его словам, городской комитет экологической безопасности и природопользования разрешил снос этих деревьев с условием последующего восстановления, как того требуют действующие «Правила благоустройства города Курска».