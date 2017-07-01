Через Курскую область пройдет автопробег «Берлин — Москва — 2017»
Сегодня, 09:37
Через Курскую область пройдет автопробег «Берлин — Москва — 2017». Цель проекта – наладить культурные связи между Германией и Россией, укрепить взаимопонимание и дружбу. Стартовал автопробег 23 июля от Бранденбургских ворот в Берлине и продлится три недели. Маршрут пройдет по семи направлениям через 45 городов, среди которых и Курск. Участники автопробега прибудут в наш регион 30 июля. Более 300 человек из 16 стран посетят мемориал «Тепловские высоты», историко-мемориальный музей «КП Центрального фронта», встретятся с активом детского движения и педагогическим отрядом «Товарищ» областного центра «Гайдаровец», молодежным активом Курской области и молодыми предпринимателями. В этом году в пробеге участвуют 341 человек из 16 стран. Большая часть – из Германии. Самому младшему – всего 6 месяцев, старшему – 78 лет. Среди средств передвижения — легковые автомобили, мотоциклы, автобусы и даже дома на колесах. Организаторы из Германии везут в Россию рисунки немецких детей о мире, дружбе и взаимопонимании между народами. Один они хотят передать президенту России Владимиру Путину в знак дружбы и желания мира. Рисунок о мире от российской стороны будет передан и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. На официальном сайте проекта можно посмотреть подробную карту автопробега. Сайт работает на русском, немецком и английском языках.