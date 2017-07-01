Мы открыто показываем все наши вакансии

28 июля 2017 года, г. Воронеж. Директор Управления организационно-кадровой экспертизы и вознаграждения Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Елена Генералова рассказала о кадровой политике банка в рамках бизнес-ланча издания «Коммерсант. Черноземье».

Крупнейшие работодатели региона, представители Воронежского государственного университета и СМИ обсудили актуальные вопросы трудоустройства, подготовки кадров, мотивации сотрудников.

Своим опытом поделились представители Нововоронежской АЭС, компании HeadHunter, ООО «Воронежсельмаш» и Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк.

Особый интерес вызвала тема подготовки персонала и профориентации. Елена Генералова отметила, что Сбербанк ориентируется на современные тренды в системе управления.

- Если сотрудник хочет развиваться, строить карьеру, компания активно поддерживает его в этом, - подчеркнула она. - Специалист должен быть готов, как к региональному, так и функциональному перемещению. Сегодня – это требование времени и возможность дальнейшего роста. Банк открыто показывает своим сотрудникам все вакансии, во всех регионах. Кроме того, особое внимание уделяется созданию условий для личного и профессионального развития, получению качественного дополнительного обучения.

В целом, участники круглого стола сошлись во мнении, что подготовка кадров – это процесс, в котором должны активно участвовать, как учебные заведения, так и бизнес. Также эксперты отметили, что сегодня большинство молодых специалистов мотивированы именно неординарными задачами и возможностью саморазвития. Компания должна давать максимум инструментов для наращивания личного профессионального капитала и возможностей применения знаний. Сегодня, 10:55 К списку новостей