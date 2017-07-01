поиск по сайту
 

В Курске отметят День крещения Руси

Сегодня, 11:09
В Курске отметят День крещения Руси
Сегодня православные христиане в России и странах СНГ отмечают День Крещения Руси. С 2010 года этот праздник отмечается в России в день памяти святого князя Владимира, крестившего Русь в 988 году. В храмах Русской православной церкви сегодня в полдень по местному времени зазвенят колокола. Впервые единовременный перезвон объединил церкви и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и других стран в 2012 году. В Курске также отметят День Крещения Руси.  В сквере на площади Рокоссовского в Сеймском округе для курян подготовили тематическую программу «Русь святая, храни веру православную». Как сообщили в пресс-службе мэрии, участников ждёт книжно-иллюстративная экспозиция «В духовном единении величие народа». Особое место в ней отведено изданиям, посвящённым личности князя Владимира, истории крещения Руси, а также литературе о житии и духовных подвигах великих православных подвижников, изданной для детей и взрослых. Почетными гостями вечера станут курские литераторы. Начало праздника в сквере на площади Рокоссовского в 17.00.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама