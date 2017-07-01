В Курске отметят День крещения Руси

Сегодня православные христиане в России и странах СНГ отмечают День Крещения Руси. С 2010 года этот праздник отмечается в России в день памяти святого князя Владимира, крестившего Русь в 988 году. В храмах Русской православной церкви сегодня в полдень по местному времени зазвенят колокола. Впервые единовременный перезвон объединил церкви и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и других стран в 2012 году. В Курске также отметят День Крещения Руси. В сквере на площади Рокоссовского в Сеймском округе для курян подготовили тематическую программу «Русь святая, храни веру православную». Как сообщили в пресс-службе мэрии, участников ждёт книжно-иллюстративная экспозиция «В духовном единении величие народа». Особое место в ней отведено изданиям, посвящённым личности князя Владимира, истории крещения Руси, а также литературе о житии и духовных подвигах великих православных подвижников, изданной для детей и взрослых. Почетными гостями вечера станут курские литераторы. Начало праздника в сквере на площади Рокоссовского в 17.00.