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Курян приглашают на открытые концерты

Сегодня, 12:40
Курян приглашают на открытые концерты
Курян снова приглашают на открытые концерты. Проекты «Субботний вечер» и «Танцующий город» продолжают свою работу. Завтра, 29 июля в 18:00 в сквере имени Свиридова начнется концертная программа творческих коллективов Дворца пионеров и школьников Курска. В парке Героев Гражданской войны в это же время стартует концертная программа эстрадного оркестра Концертно-творческого центра «Звёздный» под руководством Василия Кравченко. Однако, организаторы отмечают, что в случае плохой погоды концертные программы придётся отменить.

 

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