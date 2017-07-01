Курян приглашают на открытые концерты

Курян снова приглашают на открытые концерты. Проекты «Субботний вечер» и «Танцующий город» продолжают свою работу. Завтра, 29 июля в 18:00 в сквере имени Свиридова начнется концертная программа творческих коллективов Дворца пионеров и школьников Курска. В парке Героев Гражданской войны в это же время стартует концертная программа эстрадного оркестра Концертно-творческого центра «Звёздный» под руководством Василия Кравченко. Однако, организаторы отмечают, что в случае плохой погоды концертные программы придётся отменить.