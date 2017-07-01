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60 процентов курян экономят на коммунальных платежах

Сегодня, 19:24
60 процентов курян экономят на коммунальных платежах
Коммунальные платежи - обязательная часть наших расходов. Чтобы узнать, каким образом можно сэкономить на выплатах, и как это делают жители Курской области, Центр регионального развития провёл опрос «Как Вы экономите на коммунальных платежах?», респондентам предлагалось выбрать один наиболее подходящий им вариант ответа. 60,9% курян, принявших участие в исследовании, в целях экономии перешли на энергосберегающие лампочки и используют технику класса энергопотребления А. 26,1% участников опроса не экономят на коммунальных платежах. 4,3% респондентов установили счетчики на воду и электрические счетчики «день/ночь», такое же количество ответивших используют льготы для отдельных категорий граждан. И еще 4,3% проголосовавших всегда выключают все электроприборы из розеток, а также экономят воду и газ.

 

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