поиск по сайту
 

В эти выходные курских водителей вновь будут проверять на трезвость

Сегодня, 19:25
В эти выходные курских водителей вновь будут проверять на трезвость
В Курске и Курской области в эти выходные, 29 и 30 июля сотрудники ГИБДД вновь проведут сплошные проверки водителей на трезвость. В Госавтоинспекции напоминают, управление автомобилем в пьяном виде предусматривает административную ответственность — штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность. Сотрудники ГИБДД просят всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефоны 36-70-01, 36-70-02 или 102.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама