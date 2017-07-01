В эти выходные курских водителей вновь будут проверять на трезвость

В Курске и Курской области в эти выходные, 29 и 30 июля сотрудники ГИБДД вновь проведут сплошные проверки водителей на трезвость. В Госавтоинспекции напоминают, управление автомобилем в пьяном виде предусматривает административную ответственность — штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность. Сотрудники ГИБДД просят всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефоны 36-70-01, 36-70-02 или 102.



