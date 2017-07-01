Пострадавших в страшном ДТП под Курском перевели из реанимаци

Жизни четверых пострадавших в ДТП в поселке Щетинка Курской области больше ничто не угрожает, их смогли перевести из реанимации. В реанимационных отделениях остались двое участников аварии.- Это ребенок трех лет, он находится в областной детской клинической больнице, но у него положительная динамика. Кроме того, в областной больнице в тяжелом состоянии пребывает 25-летний мужчина. Он также лежит в реанимации на искусственной вентиляции легких. Но здесь также прослеживается положительная динамика, - сообщил РИА новости заместитель руководителя Курского территориального центра медицины катастроф Мартин Эргар. Напомним, страшная авария в поселке Щетинка произошла 19 июля и унесла жизни 6 человек, из них 5 детей. В настоящее время по факту ДТП продолжается расследование уголовного дела.