Курские росгвардейцы задержали воров в доме с сигнализацией

Во Льгове сотрудники Росгвардии задержали воров с поличным. Обокрасть частный дом своих соседей преступники пытались в разгар рабочего дня. Как сообщает пресс-служба ведомства, дом более пяти лет находится под охраной. Когда воры проникли в дом, сработала сигнализация, сигнал моментально поступил на диспетчерский пульт. В считанные минуты на место происшествия выехала группа задержания. Стражи порядка застали злоумышленников внутри дома с поличным. Подозреваемыми оказались ранее судимый за аналогичные преступления гражданин соседнего государства и местная жительница. Их задержали и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции. По факту преступления возбуждено уголовное дело.