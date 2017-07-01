поиск по сайту
 

35-летний работник курского фитнес-клуба обокрал посетителя

Вчера, 19:34
35-летний работник курского фитнес-клуба обокрал посетителя
Посетители фитнесс- клубов зачастую оставляют в шкафчиках не только личные вещи, но и деньги. Около месяца назад в полицию поступило заявление от курянина, который утверждал, что у него пропали не только вещи, но и пять тысяч рублей именно после посещения фитнес-клуба. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, пришлось проверить всех посетителей, занимавшихся в тот день в зале. Однако ничего стоящего выяснить не удалось. Лишь только проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, оперативники установили личность подозреваемого.Выяснилось, что к краже причастен 35-летний сотрудник клуба. Он признался, что увидел незапертый шкафчик, не справился с искушением и забрал чужое имущество. Теперь мужчине предстоит ответить за содеянное по закону.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама