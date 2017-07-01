35-летний работник курского фитнес-клуба обокрал посетителя

Посетители фитнесс- клубов зачастую оставляют в шкафчиках не только личные вещи, но и деньги. Около месяца назад в полицию поступило заявление от курянина, который утверждал, что у него пропали не только вещи, но и пять тысяч рублей именно после посещения фитнес-клуба. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, пришлось проверить всех посетителей, занимавшихся в тот день в зале. Однако ничего стоящего выяснить не удалось. Лишь только проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, оперативники установили личность подозреваемого.Выяснилось, что к краже причастен 35-летний сотрудник клуба. Он признался, что увидел незапертый шкафчик, не справился с искушением и забрал чужое имущество. Теперь мужчине предстоит ответить за содеянное по закону.