В Курской области нашли мегаполис Золотой Орды

В Курской области археологи раскопали объекты, относящиеся к периоду, когда курские земли ещё не входили в состав Киевской Руси. Уникальная находка обнаружена в Беседино на Ратском городище. Постройки площадью 50 гектаров уходят на глубину около двух метров. По предварительным выводам, уничтоженный город позднее заняло ордынское иго. Об этом говорят находки неместного происхождения: ордынская посуда, украшения и другие предметы утвари. Предположительно, в конце XIII века здесь располагался форпост курского княжения, местные занимались земледелием и ремеслами, о чём и свидетельствуют находки. В 1239 году монголы город сожгли, место заняли ордынцы. Это произошло во времена Улуса Джучи (сына Чингисхана), государство которого назвали Золотой Ордой. Судя по находкам: перстням, посуде, которые предположительно привезли сюда из Крыма и Ближнего Востока, - захватчики были ордынскими аристократами. Находка уникальная, уверены ученые КГУ, её исследование принесет ещё немало открытий и новых страниц в древнейшей истории курского края.