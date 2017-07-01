В Курской области непогода оставила без света 5 населённых пунктов

29 июля в Курской области из-за сильного ветра, порывы которого местами достигали 20 м/с и больше, произошли перехлёсты электропроводов и падение веток деревьев на ЛЭП. В результате аварии без света остались 5 населённых пунктов: один в Курчатовском районе, по два - во Льговском и Рыльском районах. Объектов социального назначения среди отключенных не было. На местах работали аварийно-восстановительные бригады. Ситуацию контролировало региональное МЧС.