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Ветер снёс крышу с Беловского дома-интерната

Сегодня, 08:30
Ветер снёс крышу с Беловского дома-интерната
В минувшую субботу в результате резкого порыва ветра сорвало кровлю с пристройки 1-го корпуса Беловского дома-интерната для умственно отсталых людей. Площадь повреждения составила 200 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Персонал и воспитанников переселили в другой корпус. На место происшествия выехали все оперативные группы. Региональное МЧС напоминает: в случае ЧП следует обращаться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования и избежать неутешительных последствий. 

 

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