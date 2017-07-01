Ветер снёс крышу с Беловского дома-интерната

В минувшую субботу в результате резкого порыва ветра сорвало кровлю с пристройки 1-го корпуса Беловского дома-интерната для умственно отсталых людей. Площадь повреждения составила 200 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Персонал и воспитанников переселили в другой корпус. На место происшествия выехали все оперативные группы. Региональное МЧС напоминает: в случае ЧП следует обращаться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования и избежать неутешительных последствий.