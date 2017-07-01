Сегодня в Курске определится лучший воспитатель региона

Сегодня в два часа дня в Курске подведут итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России». В течение месяца заявки для участия в испытании поступали из разных детских садов области. Их рассмотрит конкурсная комиссия, которая определит лучшего из лучших. Победитель представит Курскую область на Всероссийском конкурсе «Воспитатели России». Отметим, отбор проводится ежегодно, и курские воспитатели традиционно попадают в число лучших в стране.