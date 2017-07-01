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Сегодня в Курске определится лучший воспитатель региона

Сегодня, 10:52
Сегодня в Курске определится лучший воспитатель региона
Сегодня в два часа дня в Курске подведут итоги  регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России». В течение месяца заявки для участия в испытании поступали  из разных детских садов области. Их рассмотрит конкурсная комиссия, которая определит лучшего из лучших. Победитель  представит Курскую область на Всероссийском конкурсе «Воспитатели России». Отметим, отбор проводится ежегодно, и курские воспитатели традиционно попадают в число лучших в стране.

 

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