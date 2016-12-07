Временное управление надавило на бухгалтерию банка «Югра»
Вчера, 17:00
В пятницу, 28 июля, у банка "Югра" была отозвана лицензия. Решение было принято Центробанком после введения в банке внешнего управления, функцию которого выполнило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Решение о введении в "Югре" временной администрации во главе с Дмитрием Онегиным вызвало недоумение не только у участников банковского сектора, но даже у Генпрокуратуры, которая выразила сомнение в законности приказа регулятора.
Как пишет Infox.ru, у "Югры" до введения временной администрации не было проблем. Банк имел запас ликвидности, проводил все операции без задержек и проходил все проверки без выявления серьезных нарушений. Публичные заявления представителей Центробанка о ведении "Югрой" забалансовых вкладов и о других нарушениях не подтвердились.
Но банк лишился лицензии и причиной тому могли послужить действия АСВ. Издание сообщает, что первыми приказами Онегина на месте главы администрации банка стали решения о снижении стоимости активов более чем на 11 млрд рублей и резервирование дополнительных 5,3 млрд рублей под возможные потери. Все проводки по приказам были сделаны задним числом.
Главный бухгалтер "Югры" отказалась выполнять приказы Онегина, так как они противоречили законодательству. Однако глава временного управления сумел надавить и провести нужные решения, которые образовали в капитале банка "дыру" в 7 млрд рублей. Технически именно это стало причиной отзыва лицензии у "Югры".
Владельцы банка уверены, что стратегия ЦБ изначально была направлена на разрушение "Югры" и собираются оспорить отзыв лицензии в суде.